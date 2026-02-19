Российский спортсмен завоевал первую медаль на Олимпиаде

17:14, 19 февраля 2026Мир

Иностранный лидер назвал Россию великой страной

Президент Мадагаскара Рандрианирина назвал Россию великой страной
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным назвал Россию великой страной. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Я хотел бы вас поблагодарить за приглашение приехать в Российскую Федерацию. Это великая страна», — отметил лидер Мадагаскара в начале переговоров.

Владимир Путин назвал Мадагаскар одним из важных партнеров России в Африке. Глава государства также выразил намерение развивать двусторонние отношения и укреплять сотрудничество на международных площадках, включая ООН.

Ранее в Минсельхозе заявили о готовности России активнее торговать с Мадагаскаром. В частности, Москва готова наращивать экспорт птицы и зерновых.

