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08:15, 8 августа 2023Интернет и СМИ

Девушка оригинально отомстила мужчине за ложь на свидании

Фото: masterpiece creator / Shutterstock / Fotodom

Девушка рассказала на Reddit об оригинальной мести мужчине, которой солгал ей на первом свидании. Автор поста заявила, что, в отместку за этот поступок она обманом заставила неудавшегося бойфренда сделать восковую депиляцию интимных мест.

По словам автора, ситуация произошла, когда ей было немногим больше 20 лет. Девушка тогда искала себе бойфренда с помощью приложения для знакомств. В своем профиле она указала, что не заинтересована в мужчинах с детьми и курильщиках.

Спустя какое-то время девушка отправилась на свидание. Встреча продлилась два с половиной часа и когда уже подходила к концу, мужчина заявил, что у него есть ребенок. «Я спросила его, видел ли он, что на этот счет написано в моем профиле. Он сказал: "Да, я видел, но я знал, что если бы ты провела со мной какое-то время, ты бы увидела, какой я классный и была бы готова закрыть на это глаза"», — добавила автор публикации. Она отметила, что была крайне недовольна поступком мужчины.

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Девушка заявила ему, что не хочет окончания свидания, и предложила сходить вместе с ней на сеанс депиляции воском интимных мест и также пройти эту процедуру. Ее спутник согласился. «Мы одновременно сделали эту процедуру. Он много кричал, но в целом был молодцом и справился. Я заставила его заплатить за его сеанс и больше ему не звонила», — также заявила пользовательница Reddit.

«Это жестоко, но также забавно», «Великолепно», — высказались об истории комментаторы. Некоторые в шутку предположили, что после встречи с автором мужчина мог начать регулярно делать депиляцию воском.

Ранее другая женщина рассказала на Reddit, как взяла фамилию мужа и столкнулась с неприятным последствием. Она заявила, что с новой фамилией ее зовут как популярную порноактрису.

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    Олег Давыдов
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