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08:01, 7 августа 2023Интернет и СМИ

Вышедшая замуж женщина взяла фамилию супруга и сделала неприятное открытие

Фото: Drew Coffman / Unsplash

Женщина с ником SuddenlyZoonoses рассказала, что взяла фамилию мужа и только впоследствии узнала, что теперь ее зовут как популярную порноактрису. Неприятное открытие она описала в посте на Reddit.

По словам SuddenlyZoonoses, у нее очень необычное имя. «Оно мне достаточно нравится, но я потратила немалую часть своей жизни, объясняя, как оно пишется и произносится», — добавила женщина и уточнила, что аналогичные проблемы возникали с ее фамилией. Выходя замуж, автор поста решила взять фамилию жениха, так как она достаточно простая и распространенная.

«Перед нашей свадьбой я получила ученую степень. Как только мы поженились и я официально сменила фамилию, я начала менять свои резюме», — уточнила рассказчица. Вскоре после этого женщина вбила в Google свое имя в сочетании с новой фамилией. Сразу после этого она увидела в браузере изображения порнографического характера и поняла, что теперь ее зовут так же, как знаменитую порноактрису.

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SuddenlyZoonoses отметила, что ей пришлось найти способ сделать так, чтобы потенциальные работодатели не приняли ее за порнозвезду. Для этого женщина стала использовать в профессиональной среде также инициалы своего второго имени. «Мои студенты любезно следуют этому правилу, хотя иногда, когда я впервые с ними знакомлюсь, я слышу один или два смешка», — добавила она.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что узнал секрет своей невесты и решил отменить свадьбу. Мужчина признался, что решил разорвать отношения с возлюбленной, когда понял, что она помогает обманывать мужа сестры.

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    Олег Давыдов
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