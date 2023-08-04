Мужчина узнал секрет невесты и решил отменить свадьбу

Мужчина решил отменить свадьбу из-за того, что невеста покрывала измены сестры

Пользователь Reddit под ником OneTop3934 рассказал на портале, как узнал секрет своей невесты и захотел отменить свадьбу. Мужчина заявил, что решил разорвать отношения с возлюбленной, так как она покрывала измены своей сестры.

Автор поста отметил, что знаком со своей невестой Сарой уже шесть лет, а год назад они заключили помолвку. За две недели до свадьбы он случайно услышал, как девушка разговаривала по телефону с мужем своей сестры. Мужчина пытался узнать у Сары, где находится его супруга.

По словам героя истории, его невеста обманула мужа сестры и сказала, что она недавно заходила к ним в гости. Затем, как выяснил рассказчик, Сара написала сестре сообщение и предупредила об их разговоре.

Мужчина подчеркнул, что ситуация сильно его озадачила, и ночью в поисках ответов он заглянул в телефон невесты. «Это оказалось именно то, чего я боялся (...). Сестра Сары Эвелин уже месяцев шесть как изменяла мужу с коллегой, а Сара почти все это время помогала Эвелин скрывать это», — продолжил автор. Он отметил, что невеста и ее сестра в переписках в деталях обсуждали ее измены и постыдные факты об обманутом муже.

Рассказчик заявил, что после увиденного решил отменить свадьбу с Сарой. «Она не сделала мне ничего плохого, но теперь я просто вижу ее по-другому. Как будто на прекрасной картине появилось большое черное пятно», — пожаловался мужчина. По его словам, он не знает, как может доверять невесте после того, как узнал, что она способна на подобный обман.

В комментариях автор добавил, что планирует сначала рассказать о своем открытии обманутому мужу, а потом отменить свадьбу. Помимо того, он посетовал на то, что его семья и близкие Сары потратили крупные суммы на предстоящее торжество, и в случае отмены им вряд ли вернут деньги.

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