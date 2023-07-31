Парень оставил без работы пытавшуюся уволить его начальницу

Пользователь Reddit вспомнил историю из своей юности о том, как оставил без работы начальницу, которая пыталась уволить его самого. Парень смог доказать, что в проблемах, возникших во время обслуживания клиентов, была виновата именно она.

Молодой человек рассказал, что история произошла, когда ему было всего 16. Тогда, еще будучи учеником старшей школы, он был официантом в ресторане и работал по 60 часов в неделю.

Однажды субботним вечером в ресторане ожидалась полная посадка из-за проходившего в городке родео. Самое популярное блюдо — ростбиф — готовилось несколько часов, а потому было принято решение, что помощник менеджера по имени Кэрол приготовит дополнительные порции. Однако она этого не сделала.

В итоге, когда ростбиф закончился, девушка не перестала принимать заказы на него, а громко на весь зал объявила, что собирается приготовить еще. Понимая, что ожидание блюда затянется, посетители начали просить вернуть им деньги. Однако сделать это можно было только с помощью Кэрол.

«После того, как я в пятый раз попросил ее оформить возврат, она начала орать на меня перед 50 клиентами. Кэрол кричала, что если я не могу выполнить свою работу без ее помощи, то я могу просто уйти и не возвращаться. Вечером, когда с поваром закончили обслуживать клиентов и собрались уходить, мы позвонили главному менеджеру и объяснив ситуацию», — вспоминает автор поста.

Главный менеджер попросила сотрудников задержаться и приехала лично, чтобы разобраться в ситуации. Когда она спросила, что произошло, рассказчик ответил ей: «Почему бы вам не спросить об этом у вашего сына, который весь вечер провел в заведении и сам все видел своими глазами?» В этот момент Кэрол поняла, что ее попытка дискредитировать в глазах начальницы и уволить 16-летнего школьника провалилась. Более того, на следующий день уволили именно ее. После этого автор поста привез ей домой все ее вещи с работы, которые она постеснялась забирать самостоятельно. С тех пор они виделись еще несколько раз, но никогда не разговаривали.

Ранее официантка раскрыла способ повлиять на грубых клиентов. Она соврала нагрубившей ей посетительнице, что живет в элитном районе Нью-Йорка. После этого, как утверждает девушка, клиентка стала общаться с ней более вежливо.