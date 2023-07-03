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08:00, 3 июля 2023Интернет и СМИ

Официантка раскрыла способ заставить грубых клиентов общаться вежливо

TikTok: официантка соврала клиентке, что живет в элитном районе, чтобы та стала вежливее

Фото: Luca Bravo / Unsplash

Пользовательница TikTok с ником @katiebiggar0, работающая официанткой, рассказала, как соврала нагрубившей ей посетительнице, что живет в элитном районе Нью-Йорка. Таким образом девушка заставила клиентку общаться с ней более вежливо. На ее способ 30 июня обратило внимание издание DailyDot.

Девушка рассказала, что подошла принять заказ у двух посетителей и стала свидетельницей их разговора. Сидящая за столом женщина обратилась к своему спутнику и поинтересовалась, какие закуски он может посоветовать, и не получила при этом ответа от него. Тогда официантка решила предложить свою помощь.

«Я только начала говорить, а женщина оборвала меня и сказала: "Вас я не спрашивала"», — раскрыла девушка. При этом она заявила, что клиентка смотрела прямо на нее, когда задавала вопрос о позициях меню.

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Официантка призналась, что ранее уже сталкивалась с подобным поведением, и поэтому у нее уже был готовый ответ. «Я спросила клиентку, откуда она. А сама при этом добавила, что я из Гринвич-Вилладж. Но вообще-то я родилась в техасском городе Тексаркана», — рассказала она. Как отмечает издание, Гринвич-Вилладж считается одним из самых элитных районов Нью-Йорка.

После этого посетительница, по словам официантки, больше не позволяла себе неуважительного поведения. «То есть мне нужно было просто показать свой статус, чтобы вы начали ко мне нормально относиться? Это просто безумие», — пожаловалась девушка в видео.

В комментариях пользователи поддержали официантку. «Почему-то люди считают, что официанты — это какие-то жители трущоб. Иногда мы зарабатываем в час больше, чем они», «Мне нравится твоя дерзость», «Отличный совет», — писали они.

Ранее пользовательница TikTok подралась с преподавателем колледжа на выпускном и попала на видео. Девушка объяснила, что ей не дали произнести ее имя полностью, и это ее крайне расстроило.

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    Мария Большакова
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