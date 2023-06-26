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06:00, 26 июня 2023Интернет и СМИ

Студентка подралась с преподавательницей на выпускном и попала на видео

Пользовательница TikTok вырвала у преподавателя микрофон, потому что ей не дали договорить

Пользовательница TikTok с ником @kadiaimantv поделилась видео, на котором она дерется с преподавательницей колледжа во время выпускного. На ролик, опубликованный 22 июня, а затем удаленный из ее аккаунта, обратило внимание издание The New York Post.

На видео девушка во время выпускного подошла к преподавательнице и вырвала у нее из рук микрофон. «Отдайте мне его. У меня сегодня выпускной (…) Вы не дали назвать мое имя, но этот день все равно будет моим», — заявила студентка. В ролик также попал момент, когда она резко бросила микрофон и ушла с мероприятия.

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Как девушка объяснила позднее, сотрудница университета не дала ей произнести имя полностью и выключила микрофон. «Я не могла этого допустить. Мне столько пришлось вынести, чтобы доучиться здесь и получить высшее образование. Я должна была вернуть контроль над этой ситуацией», — объяснила поступок юзерша.

В комментариях пользователи поддержали девушку. «Ты все сделала правильно», «Эта борьба за микрофон меня просто поразила. Поздравляю!», «Поздравляю, королева, но меня очень смущает, что служба безопасности ничего не предприняла», «Так и должно быть, мне жаль, что тебе пришлось это пережить», — выразили сочувствие пользователи.

Ранее американская ведущая опубликовала в TikTok фрагмент прямого эфира, на котором она запела после выступления. По словам девушки, она не заметила, что звукорежиссер забыл отключить ее микрофон.

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    Мария Большакова
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