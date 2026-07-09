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Силовые структуры
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18:33, 9 июля 2026Силовые структуры

Собака съела наркотики на улице в российском регионе

В Петербурге собаке стало плохо после отравления наркотиками на улице
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: everydoghasastory / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге собаке стало плохо после того, как она проглотила сверток с наркотиками. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, австралийский келпи проглотил сверток в районе жилого комплекса. Хозяйка сначала не поняла, что произошло, но к вечеру собаке стало плохо — он перестал шевелиться и отвечать на команды. В ветклинике животное почистили с помощью капельницы, после чего ему стало лучше.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти наркокурьеры замаскировались под дорожных рабочих, изъято 44 килограмма веществ.

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