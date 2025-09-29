Стало известно об отправке на СВО оскорбившего полицейских экс-депутата Госдумы

Коммерсант: Экс-депутат Госдумы Бурнашов ушел на СВО

Экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине добровольцем. Об отправке бывшего парламентария на фронт стало известно «Коммерсанту».

Оскорбивший и напавший на полицейских в 2021 году депутат отбыл наказание и освободился из колонии в Перми в сентябре 2024 года. Ему было назначено 2,5 года лишения свободы.

По данным издания, в 2025 году Бурнашов заключил контракт с Минобороны, и сейчас проходит службу в 88-й разведывательно-диверсионной бригаде «Эспаньола», костяк составляют футбольные фанаты.

В 2021 году в центре Перми сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль Mercedes, за рулем которого находился Бурнашов. Полицейские подозревали, что водитель пьян. Депутат попытался сбежать, но его догнали, тогда он ударил одного из полицейских кулаком в лицо, а когда на него надели наручники — стал оскорблять правоохранителей. Позже депутат извинился перед потерпевшими, объяснив свое поведение захлестнувшими его эмоциями.