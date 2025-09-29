Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:21, 29 сентября 2025Россия

Стало известно об отправке на СВО оскорбившего полицейских экс-депутата Госдумы

Коммерсант: Экс-депутат Госдумы Бурнашов ушел на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине добровольцем. Об отправке бывшего парламентария на фронт стало известно «Коммерсанту».

Оскорбивший и напавший на полицейских в 2021 году депутат отбыл наказание и освободился из колонии в Перми в сентябре 2024 года. Ему было назначено 2,5 года лишения свободы.

По данным издания, в 2025 году Бурнашов заключил контракт с Минобороны, и сейчас проходит службу в 88-й разведывательно-диверсионной бригаде «Эспаньола», костяк составляют футбольные фанаты.

В 2021 году в центре Перми сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль Mercedes, за рулем которого находился Бурнашов. Полицейские подозревали, что водитель пьян. Депутат попытался сбежать, но его догнали, тогда он ударил одного из полицейских кулаком в лицо, а когда на него надели наручники — стал оскорблять правоохранителей. Позже депутат извинился перед потерпевшими, объяснив свое поведение захлестнувшими его эмоциями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целенаправленно шел убивать». Бывший студент устроил резню в архангельском техникуме. Он мстил преподавателю за отчисление

    В российском регионе задержали иностранного вербовщика террористов

    Уволенного российского вице-губернатора задержали за мошенничество. Его жену обвиняли в помощи бойцам ВСУ, которые жили в ее отеле

    Трамп пройдет испытание на лидерство

    Напавшего на российский техникум задержали с помощью студентов

    Бывший вице-губернатор российского региона отказался признать вину

    На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране

    В Кремле прокомментировали возможные поставки Украине ракет Tomahawk

    В России анонсировали повышение соцвыплат в 2026 году

    Зеленский заявил о новом отношении США к конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости