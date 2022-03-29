Бывшего депутата Госдумы отдали под суд за избиение полицейских

Экс-депутата Госдумы судят за нападение на полицейских, остановивших его Mercedes в Перми

Ленинский районный суд Перми рассмотрит уголовное дело бывшего депутата Госдумы Алексея Бурнашова, обвиняемого в нападении на сотрудников ГИБДД, которые остановили его за рулем Mercedes летом 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-парламентарию вменяется две статьи УК РФ — 318 («Применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти») и 319 («Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей»). Бурнашов не оспаривает совершения противоправных действий, но не согласен с их квалификацией.

По версии следствия, в центре Перми 8 июля 2021 года депутат управлял автомобилем, который остановили сотрудники ДПС для проверки. Полицейские подозревали, что водитель пьян. Бурнашов вышел из машины и попытался сбежать. Правоохранители бросились за ним в погоню, а когда догнали, депутат ударил одного из них кулаком в лицо. Полицейские задержали его и надели наручники, после чего Бурнашов стал их оскорблять. При этом удостоверение депутата Госдумы он им не показал.

От прохождения медосвидетельствования на алкогольное опьянение Бурнашов отказался, но полицейские на допросах отметили, что от него шел сильный запах спиртного. Позже в соцсети депутат извинился перед потерпевшими, объяснив свое поведение захлестнувшими его эмоциями. После инцидента Бурнашов покинул парламент, а затем был привлечен к уголовной ответственности за нападение на сотрудников правоохранительных органов.