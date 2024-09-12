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14:48, 12 сентября 2024Силовые структуры

Оскорбивший полицейских бывший депутат Госдумы вышел на свободу

Экс-депутат Госдумы Бурнашов отбыл срок за оскорбление полиции и вышел из ИК

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бывший депутат Госдумы России Алексей Бурнашов отбыл назначенное судом наказание и освободился из колонии №29 в Перми. Об этом сообщает URA.RU.

По данным агентства, 12 сентября полностью истек срок в виде 2,5 года лишения свободы.

8 июля 2021 года в центре Перми сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль Mercedes, за рулем которого находился депутат. Полицейские подозревали, что водитель пьян. Бурнашов вышел из машины и попытался сбежать. Правоохранители бросились за ним в погоню, а когда догнали, депутат ударил одного из них кулаком в лицо. Полицейские задержали мужчину и надели наручники, после чего Бурнашов стал их оскорблять. При этом удостоверение депутата Госдумы он им не показал.

От прохождения медосвидетельствования на алкогольное опьянение Бурнашов отказался, но полицейские на допросах отметили, что от него шел сильный запах спиртного. Позже в соцсети депутат извинился перед потерпевшими, объяснив свое поведение захлестнувшими его эмоциями. После инцидента Бурнашов покинул парламент, а затем был привлечен к уголовной ответственности за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

16 мая 2022 года Ленинский районный суд Перми приговорил экс-депутата к двум годам и шести месяцам колонии общего режима.

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      Любовь Ширижик
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