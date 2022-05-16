Бывшего депутата Госдумы отправили в колонию за нападение на гаишников

Суд приговорил к 2,5 годам экс-депутата Госдумы Бурнашова за нападение на полицейских

Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего депутата Госдумы Алексея Бурнашова к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за нападение на сотрудников ГИБДД, которые остановили его за рулем Mercedes летом 2021 года. Об этом сообщает 59.ru.

Подсудимый пришел на заседание с сумкой. После оглашения его взяли под стражу. В своем последнем слове Бурнашов просил судью оставить его на свободе, назначив минимальное наказание. Он напомнил, что полностью признал вину и раскаялся. Экс-депутат считает, что уже понес «очень большое» наказание, поэтому просит дать ему второй шанс, чтобы он мог, оставаясь на свободе, помогать людям.

В ходе прений прокурор потребовал приговорить его к пяти годам колонии. На суде пострадавший гаишник Эдуард Томилин рассказал, что Бурнашов ударил его в подбородок. Несмотря на то, что удар был совершен вскользь, у потерпевшего на следующий день после инцидента пропал голос, и он не смог исполнять служебные обязанности. Также Бурнашов пытался укусить Томилина за ухо.

По версии следствия, в центре Перми 8 июля 2021 года депутата за рулем автомобиля остановили сотрудники ДПС для проверки. Полицейские подозревали, что водитель пьян. Бурнашов вышел из машины и попытался сбежать. Правоохранители бросились за ним в погоню, а когда догнали, депутат ударил одного из них кулаком в лицо. Полицейские задержали его и надели наручники, после чего Бурнашов стал их оскорблять. При этом удостоверение депутата Госдумы он им не показал.

От прохождения медосвидетельствования на алкогольное опьянение Бурнашов отказался, но полицейские на допросах отметили, что от него шел сильный запах спиртного. Позже в соцсети депутат извинился перед потерпевшими, объяснив свое поведение захлестнувшими его эмоциями. После инцидента Бурнашов покинул парламент, а затем был привлечен к уголовной ответственности за нападение на сотрудников правоохранительных органов.