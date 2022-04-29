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Прокурор потребовал пять лет колонии для экс-депутата Госдумы Бурнашова

Экс-депутату Госдумы Бурнашову грозит пять лет колонии за нападение на сотрудника ГИБДД

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Прокурор потребовал наказание в виде пяти лет колонии бывшему депутату Госдумы Алексею Бурнашову, обвиняемому в нападении на сотрудников ГИБДД, которые остановили его за рулем Mercedes летом 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Перми.

На следующем заседании, которое состоится 11 мая, суд огласит приговор экс-депутату. Он полностью признал вину в содеянном.

Во время первого заседания 21 апреля пострадавший полицейский Эдуард Томилин рассказал, что экс-парламентарий ударил его в подбородок. Несмотря на то, что удар был совершен вскользь, у потерпевшего на следующий день после инцидента пропал голос, и он не смог исполнять служебные обязанности. Также Бурнашов пытался укусить Томилина за ухо, добавил судья Александр Симанов.

По версии следствия, в центре Перми 8 июля 2021 года депутата за рулем автомобиля остановили сотрудники ДПС для проверки. Полицейские подозревали, что водитель пьян. Бурнашов вышел из машины и попытался сбежать. Правоохранители бросились за ним в погоню, а когда догнали, депутат ударил одного из них кулаком в лицо. Полицейские задержали его и надели наручники, после чего Бурнашов стал их оскорблять. При этом удостоверение депутата Госдумы он им не показал.

От прохождения медосвидетельствования на алкогольное опьянение Бурнашов отказался, но полицейские на допросах отметили, что от него шел сильный запах спиртного. Позже в соцсети депутат извинился перед потерпевшими, объяснив свое поведение захлестнувшими его эмоциями. После инцидента Бурнашов покинул парламент, а затем был привлечен к уголовной ответственности за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

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Елизавета Новикова
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