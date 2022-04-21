На суде бывший депутат Госдумы Бурнашов признал вину в нападении на полицейского

Суд сообщил, что экс-депутат Госдумы Бурнашов хотел укусить полицейского, он признал вину

Ленинский районный суд Перми приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего депутата Госдумы Алексея Бурнашова, обвиняемого в нападении на сотрудников ГИБДД, которые остановили его за рулем Mercedes летом 2021 года. Об этом сообщает URA.RU.

На слушаниях пострадавший полицейский Эдуард Томилин рассказал, что экс-парламентарий ударил его в подбородок. Несмотря на то что удар был совершен вскользь, у потерпевшего на следующий день после инцидента пропал голос, и он не смог исполнять служебные обязанности. Также Бурнашов пытался укусить Томилина за ухо, добавил судья Александр Симанов.

Экс-депутат полностью признал свою вину. Ему вменяются две статьи УК РФ — 318 («Применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти») и 319 («Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей»).

По версии следствия, в центре Перми 8 июля 2021 года депутат управлял автомобилем, который остановили сотрудники ДПС для проверки. Полицейские подозревали, что водитель пьян. Бурнашов вышел из машины и попытался сбежать. Правоохранители бросились за ним в погоню, а когда догнали, депутат ударил одного из них кулаком в лицо. Полицейские задержали его и надели наручники, после чего Бурнашов стал их оскорблять. При этом удостоверение депутата Госдумы он им не показал.

От прохождения медосвидетельствования на алкогольное опьянение Бурнашов отказался, но полицейские на допросах отметили, что от него шел сильный запах спиртного. Позже в соцсети депутат извинился перед потерпевшими, объяснив свое поведение захлестнувшими его эмоциями. После инцидента Бурнашов покинул парламент, а затем был привлечен к уголовной ответственности за нападение на сотрудников правоохранительных органов.