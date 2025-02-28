Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:31, 28 февраля 2025Россия

На лидера поддерживающей СВО группы «Русский стяг» совершено покушение. Незадолго до этого он бросил вызов террористам из РДК

Лидер «Русского стяга» Долганов незадолго до покушения бросил вызов членам РДК
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Покушение совершено на бывшего соратника неонациста Тесака (Максима Марцинкевича; внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), лидера группы «Русский стяг» Евгения Долганова, сообщается на странице музыкального коллектива.

О случившемся стало известно со слов родственников Долганова. Уточняется, что музыкант находится в больнице в тяжелом состоянии. Других подробностей не приводится.

Долганов основал «Русский стяг» в 2000-е, когда открыто исповедовал неонацистские убеждения. Группа получила популярность в кругах ультраправых. Музыканты «Русского стяга» сотрудничали как с Тесаком, так и с запрещенными в России организациями. Минимум 15 песен группы попали в список экстремистских материалов.

Максим Марцинкевич

Максим Марцинкевич

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Долганов активно поддерживал СВО

В 2022 году Долганов поддержал специальную военную операцию (СВО) на Украине, выступал в Донбассе, сотрудничал с подразделением «Эспаньола». Информацию о покушении на него прокомментировал замглавы Общественной палаты Раменского округа Подмосковья Владимир Лактюшин. «Евгений — большой патриот и давний участник Раменского культурно-гуманитарного конвоя, он постоянно ездил с нами помогать воинам и выступал с концертами для бойцов и мирных жителей в зоне СВО», — рассказал чиновник.

Ему постоянно поступали угрозы от украинских нацистов и их сторонников, они говорили, что на него объявлена охота

Владимир Лактюшинзамглавы Общественной палаты Раменского округа Подмосковья

Перед покушением Долганов бросил вызов членам РДК

Как рассказали в сообществе группы «Русский стяг», бывший сторонник Тесака бросил вызов членам воюющего на стоне Украины «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Известно, что за неделю до случившегося в паблике группы появилось сообщение о возможных дебатах Долганова с РДК.

Материалы по теме:
«Не хочу иметь ничего общего с этим государством» Умер Максим Тесак Марцинкевич. Как он стал главным неонацистом России и мог ли покончить с собой?
«Не хочу иметь ничего общего с этим государством»Умер Максим Тесак Марцинкевич. Как он стал главным неонацистом России и мог ли покончить с собой?
17 сентября 2020
«Умереть как викинг — в бою! Или на девушке» Главный неонацист России Максим Тесак Марцинкевич покончил с собой. Это его последнее интервью
«Умереть как викинг — в бою! Или на девушке»Главный неонацист России Максим Тесак Марцинкевич покончил с собой. Это его последнее интервью
16 сентября 2020
«Год белого террора» За что лидер российских неонацистов получил пожизненный срок, не совершив ни одного убийства
«Год белого террора»За что лидер российских неонацистов получил пожизненный срок, не совершив ни одного убийства
10 ноября 2024

Отмечалось, что с предложением о дискуссии выступили «на Западе». Каждая сторона должна была рассказать, «за что воюет», — со стороны РДК должны были выступить основатель организации Денис Капустин (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и еще один член РДК, участвовавший в атаке на Белгородскую область. Долганов не преминул бросить террористам из РДК вызов. «Мной было предложено сделать это в прямом эфире, чтобы никто не мог подготовиться к неудобным вопросам», — сообщил он. Солист «Русского стяга» в посте также несколько раз оскорбил членов РДК и заявил, что те «съехали с разговора».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Чрезвычайно мощная ядерная держава». Что Дональд Трамп говорил о России и Владимире Путине?

      В Минобороны раскрыли подробности боев в Курской области

      Покупатели ребенка расплатились с приехавшей в Россию роженицей сапогами

      Африканцы массово полюбили путешествия в Россию

      В российском городе шестиклассника нашли с переломами под окнами дома

      Роспотребнадзор оценил риски распространения оспы обезьян в России

      Москвичам рассказали о погоде в первые выходные весны

      На лидера поддерживающей СВО группы «Русский стяг» совершено покушение. Незадолго до этого он бросил вызов террористам из РДК

      Военный волонтер жестко отреагировал на нападение на сторонника Тесака

      Врач рассказал о малоизвестном признаке предынсультного состояния

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше