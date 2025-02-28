На лидера поддерживающей СВО группы «Русский стяг» совершено покушение. Незадолго до этого он бросил вызов террористам из РДК

Лидер «Русского стяга» Долганов незадолго до покушения бросил вызов членам РДК

Покушение совершено на бывшего соратника неонациста Тесака (Максима Марцинкевича; внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), лидера группы «Русский стяг» Евгения Долганова, сообщается на странице музыкального коллектива.

О случившемся стало известно со слов родственников Долганова. Уточняется, что музыкант находится в больнице в тяжелом состоянии. Других подробностей не приводится.

Долганов основал «Русский стяг» в 2000-е, когда открыто исповедовал неонацистские убеждения. Группа получила популярность в кругах ультраправых. Музыканты «Русского стяга» сотрудничали как с Тесаком, так и с запрещенными в России организациями. Минимум 15 песен группы попали в список экстремистских материалов.

Максим Марцинкевич Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Долганов активно поддерживал СВО

В 2022 году Долганов поддержал специальную военную операцию (СВО) на Украине, выступал в Донбассе, сотрудничал с подразделением «Эспаньола». Информацию о покушении на него прокомментировал замглавы Общественной палаты Раменского округа Подмосковья Владимир Лактюшин. «Евгений — большой патриот и давний участник Раменского культурно-гуманитарного конвоя, он постоянно ездил с нами помогать воинам и выступал с концертами для бойцов и мирных жителей в зоне СВО», — рассказал чиновник.

Ему постоянно поступали угрозы от украинских нацистов и их сторонников, они говорили, что на него объявлена охота Владимир Лактюшин замглавы Общественной палаты Раменского округа Подмосковья

Перед покушением Долганов бросил вызов членам РДК

Как рассказали в сообществе группы «Русский стяг», бывший сторонник Тесака бросил вызов членам воюющего на стоне Украины «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Известно, что за неделю до случившегося в паблике группы появилось сообщение о возможных дебатах Долганова с РДК.

Отмечалось, что с предложением о дискуссии выступили «на Западе». Каждая сторона должна была рассказать, «за что воюет», — со стороны РДК должны были выступить основатель организации Денис Капустин (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и еще один член РДК, участвовавший в атаке на Белгородскую область. Долганов не преминул бросить террористам из РДК вызов. «Мной было предложено сделать это в прямом эфире, чтобы никто не мог подготовиться к неудобным вопросам», — сообщил он. Солист «Русского стяга» в посте также несколько раз оскорбил членов РДК и заявил, что те «съехали с разговора».

