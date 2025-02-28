Покушение совершено на бывшего соратника неонациста Тесака (Максима Марцинкевича; внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), лидера группы «Русский стяг» Евгения Долганова, сообщается на странице музыкального коллектива.
О случившемся стало известно со слов родственников Долганова. Уточняется, что музыкант находится в больнице в тяжелом состоянии. Других подробностей не приводится.
Долганов основал «Русский стяг» в 2000-е, когда открыто исповедовал неонацистские убеждения. Группа получила популярность в кругах ультраправых. Музыканты «Русского стяга» сотрудничали как с Тесаком, так и с запрещенными в России организациями. Минимум 15 песен группы попали в список экстремистских материалов.
Долганов активно поддерживал СВО
В 2022 году Долганов поддержал специальную военную операцию (СВО) на Украине, выступал в Донбассе, сотрудничал с подразделением «Эспаньола». Информацию о покушении на него прокомментировал замглавы Общественной палаты Раменского округа Подмосковья Владимир Лактюшин. «Евгений — большой патриот и давний участник Раменского культурно-гуманитарного конвоя, он постоянно ездил с нами помогать воинам и выступал с концертами для бойцов и мирных жителей в зоне СВО», — рассказал чиновник.
Ему постоянно поступали угрозы от украинских нацистов и их сторонников, они говорили, что на него объявлена охота
Перед покушением Долганов бросил вызов членам РДК
Как рассказали в сообществе группы «Русский стяг», бывший сторонник Тесака бросил вызов членам воюющего на стоне Украины «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Известно, что за неделю до случившегося в паблике группы появилось сообщение о возможных дебатах Долганова с РДК.
Отмечалось, что с предложением о дискуссии выступили «на Западе». Каждая сторона должна была рассказать, «за что воюет», — со стороны РДК должны были выступить основатель организации Денис Капустин (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и еще один член РДК, участвовавший в атаке на Белгородскую область. Долганов не преминул бросить террористам из РДК вызов. «Мной было предложено сделать это в прямом эфире, чтобы никто не мог подготовиться к неудобным вопросам», — сообщил он. Солист «Русского стяга» в посте также несколько раз оскорбил членов РДК и заявил, что те «съехали с разговора».