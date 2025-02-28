Военный волонтер жестко отреагировал на нападение на сторонника Тесака

Военный волонтер Живов о напавших на Долганова: Пожалеют, что родились на свет

Совершившие покушение на солиста ультраправой группы «Русский стяг», бывшего сторонника неонациста Тесака (настоящие имя и фамилия — Максим Марцинкевич, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Евгения Долганова жестко поплатятся за содеянное. Так на сообщения о нападении на музыканта отреагировал в Telegram российский военный волонтер Алексей Живов.

Волонтер заявил, что нападение поддерживавшего спецоперацию Долганова — атака на все русское движение, и напавшие понесут наказание.

«Все три года парни неустанно поддерживали СВО и волонтерили на фронте (...) Те, кто это сделал, пожалеют, что родились на свет», — написал в блоге Живов.

О покушении на солиста «Русского стяга» стало известно 28 февраля. По предварительной информации, Долганов госпитализирован в тяжелом состоянии. Известно, что перед покушением солист группы бросил вызов членам воюющего на стороне Украины «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).