Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 28 февраля 2025Россия

Военный волонтер жестко отреагировал на нападение на сторонника Тесака

Военный волонтер Живов о напавших на Долганова: Пожалеют, что родились на свет
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Ваши Новости / YouTube

Совершившие покушение на солиста ультраправой группы «Русский стяг», бывшего сторонника неонациста Тесака (настоящие имя и фамилия — Максим Марцинкевич, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Евгения Долганова жестко поплатятся за содеянное. Так на сообщения о нападении на музыканта отреагировал в Telegram российский военный волонтер Алексей Живов.

Волонтер заявил, что нападение поддерживавшего спецоперацию Долганова — атака на все русское движение, и напавшие понесут наказание.

«Все три года парни неустанно поддерживали СВО и волонтерили на фронте (...) Те, кто это сделал, пожалеют, что родились на свет», — написал в блоге Живов.

О покушении на солиста «Русского стяга» стало известно 28 февраля. По предварительной информации, Долганов госпитализирован в тяжелом состоянии. Известно, что перед покушением солист группы бросил вызов членам воюющего на стороне Украины «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД раскрыли итоги переговоров России и США в Стамбуле

      В МИД заявили об обсуждении с США восстановления прямого авиасообщения

      Российская стилистка предрекла джинсам с эффектом кривых ног популярность весной

      В Минобороны раскрыли подробности боев в Курской области

      Покупатели ребенка расплатились с приехавшей в Россию роженицей сапогами

      Африканцы массово полюбили путешествия в Россию

      В российском городе шестиклассника нашли с переломами под окнами дома

      Роспотребнадзор оценил риски распространения оспы обезьян в России

      На лидера поддерживающей СВО группы «Русский стяг» совершено покушение. Незадолго до этого он бросил вызов террористам из РДК

      Врач рассказал о малоизвестном признаке предынсультного состояния

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше