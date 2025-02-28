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11:59, 28 февраля 2025Россия

Стало известно о покушении на соратника Тесака

На соратника Тесака лидера группы «Русский стяг» Долганова совершено покушение
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На бывшего соратника Тесака (Максима Марцинкевича) (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), лидера группы «Русский стяг» Евгения Долганова совершено покушение. Об этом со ссылкой на родственников музыканта сообщается на странице музыкального коллектива во «ВКонтакте»

Как стало известно из публикации, переживший нападение Долганов госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Русский стяг», «ВКонтакте»

Известно, что музыканты «Русского стяга» сотрудничали не только с неонацистом Марцинкевичем, но и с запрещенными в России ультраправыми организациями. Ряд песен группы внесен в список экстремистских материалов Минюста.

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