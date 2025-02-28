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13:03, 28 февраля 2025Россия

Сторонник Тесака перед покушением на него бросил вызов воюющему за Украину РДК

Лидер «Русского стяга» Долганов перед покушением бросил вызов членам РДК
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Лидер ультраправой группы «Русский стяг», бывший сторонник неонациста Тесака (настоящие имя и фамилия — Максим Марцинкевич, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Евгений Долганов перед покушением бросил вызов членам воюющего на стоне Украины «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Это следует из публикации в сообществе группы «Русский стяг» во «ВКонтакте».

За неделю до покушения в паблике группы появилось сообщение о возможных дебатах Долганова с РДК, в котором сообщается, что идею о дискуссии с идеологическими противниками выдвинули на Западе. Предполагалось, что каждая сторона расскажет, «за что воюет». При этом Долганов добавил, что бросил РДК более серьезный вызов — провести дебаты без подготовки и в прямом эфире. В посте солист «Русского стяга» несколько раз оскорбил членов РДК, упрекнул в трусости и добавил, что те «съехали с разговора».

«Для широкой публики и молодняка, которых они (РДК) обманывают, там много любопытного», — говорится в публикации Долганова.

О покушении на солиста «Русского стяга» стало известно 28 февраля. По предварительной информации, Долганов госпитализирован в тяжелом состоянии.

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