Сторонник Тесака перед покушением на него бросил вызов воюющему за Украину РДК

Лидер ультраправой группы «Русский стяг», бывший сторонник неонациста Тесака (настоящие имя и фамилия — Максим Марцинкевич, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Евгений Долганов перед покушением бросил вызов членам воюющего на стоне Украины «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Это следует из публикации в сообществе группы «Русский стяг» во «ВКонтакте».
За неделю до покушения в паблике группы появилось сообщение о возможных дебатах Долганова с РДК, в котором сообщается, что идею о дискуссии с идеологическими противниками выдвинули на Западе. Предполагалось, что каждая сторона расскажет, «за что воюет». При этом Долганов добавил, что бросил РДК более серьезный вызов — провести дебаты без подготовки и в прямом эфире. В посте солист «Русского стяга» несколько раз оскорбил членов РДК, упрекнул в трусости и добавил, что те «съехали с разговора».
«Для широкой публики и молодняка, которых они (РДК) обманывают, там много любопытного», — говорится в публикации Долганова.
О покушении на солиста «Русского стяга» стало известно 28 февраля. По предварительной информации, Долганов госпитализирован в тяжелом состоянии.