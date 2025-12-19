В «Эспаньоле» подтвердили смерть командира

Похороны командира отряда «Эспаньола» Орлова пройдут 22 декабря в Москве

В военной организации «Эспаньола» подтвердили смерть командира отряда, корреспондента с позывным Испанец Станислава Орлова. В официальном Telegram-канале была названа дата похорон.

Церемония прощания с Орловым состоится 22 декабря в Храме Христа Спасителя в Москве. Родственники отметили, что она начнется в 11:30 в нижнем храме.

Семья командира «Эспаньолы» пригласила всех желающих отдать дань уважения памяти Испанца и прийти проститься с ним.

О смерти командира «Эспаньолы» в декабре рассказал дрессировщик Эдгард Запашный, но подробностей не привел.

Позже Запашный удалил пост из соцсетей, а в Telegram-каналах появились данные о том, что Орлов пока не выходит на связь, но это еще не означает, что его нет в живых.

В октябре добровольческая 88-я разведывательно-диверсионная бригада «Эспаньола» объявила, что прекращает свое существование в прежнем виде.