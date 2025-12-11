Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:31, 11 декабря 2025Россия

Эдгард Запашный назвал данные о смерти командира отряда «Эспаньола» возможной провокацией

Запашный: Данные о смерти командира «Эспаньолы» Орлова не подтверждены на 100%
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Станислав Орлов

Станислав Орлов. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сведения о смерти руководителя отряда «Эспаньола», военного корреспондента Станислава Орлова (позывной Испанец) могут быть провокацией. Об этом в интервью с «Газетой.Ru» рассказал народный артист России Эдгард Запашный.

По его словам, когда информация появилась в Telegram-каналах, он позвонил бойцам из отряда «Эспаньола». И после того, как ему подтвердили, что военкор действительно погиб, не зная всех деталей, Запашный опубликовал пост.

«Буквально через полчаса мне позвонил пресс-секретарь "Эспаньолы" и попросил удалить пост, так как информация не проверенная на 100 процентов, и Станислав находится сейчас без связи. Сказал, что возможно, или скорее всего, это провокация. Поэтому мы, соответственно, приняли решение удалить. Никаких других деталей у меня нет. Очевидно, что бойцы из "Эспаньолы", которые мне сначала подтвердили гибель Станислава, тоже, видимо, попали в какое-то заблуждение», — заявил Запашный.

Ранее добровольческая 88-я разведывательно-диверсионная бригада «Эспаньола» объявила, что прекращает свое существование в прежнем виде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский хочет предложить украинскому народу решить судьбу Донбасса. Что об этом известно?

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    Россияне раскрыли свой бюджет на Новый год

    В Госдуме высказались о предложении вырезать Долину из новогодних фильмов и программ

    В России порассуждали о революционной значимости СВО

    Онколог опубликовал список запрещенных к покупке продуктов

    Эдгард Запашный назвал данные о смерти командира отряда «Эспаньола» возможной провокацией

    Названы варианты снижения ключевой ставки Банка России в декабре

    Пенсионерам предложили купить каюты на новом роскошном лайнере за 42 миллиона рублей

    Зеленский понадеялся на одно действие Трампа взамен приглашения Украины в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok