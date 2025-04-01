Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:40, 1 апреля 2025Россия

В зоне СВО появился штурмовой отряд из бывших вагнеровцев. Что о нем известно?

Яремчук рассказал о появлении штурмового отряда из числа вагнеровцев
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В зоне специальной военной операции задействован новый штурмовой отряд «Русь» из числа бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». О появлении подразделения стало известно из публикации российского военкора Александра Яремчука.

Раньше отряд «Русь» входил в 88-ю бригаду «Эспаньола», действующую в составе группировки войск «Юг».

«Мы теперь являемся полноценным отдельным штурмовым отрядом. Наше подразделение не стоит на месте. Мы работаем, растем и развиваемся. Большая часть личного состава и управления — это опытные сотрудники ЧВК "Вагнер"», — сообщили в отряде. Там также рассказали о расширении — нужны штурмовики, разведчики, снайперы, саперы, танкисты и военные других направлений.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Штурмовики отряда «Русь» вели ожесточенные бои в Часовом Яре

Бойцы работали на направлении Часов Яр, микрорайон Северный. Как рассказывал командир штурмового взвода с позывным Миссионер, обстановка была крайне сложная из-за атак FPV-дронов. «Специфика данной местности обуславливается тем, что это не городские многоэтажки, а именно частный сектор. Дома очень ветхие, слабые, соответственно укрытие из них так себе», — описывал он. Кроме того, в условиях, когда боевые порядки российских войск и украинской армии были перемешаны друг с другом, возникала «совсем другая специфика работы, к которой нужно постоянно приспосабливаться».

Материалы по теме:
«Леса выглядят так, как в Первую мировую» Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
«Леса выглядят так, как в Первую мировую»Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
14 марта 2025
«Осколок зашел через шею и пробил легкое» Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
«Осколок зашел через шею и пробил легкое»Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
26 марта 2025

Название подразделения пошло от позывного командира. Русь прошел путь от штурмовика до командира в рядах ЧВК «Вагнер». В ходе одной из тренировок, на которой нужно проработать все возможные сценарии реального боя на передовой, он рассказал журналистам о специфике обучения солдат. «Мы обкатываем наших бойцов, подготавливаем, у нас все приближено к реалиям того, что происходит на передке, все мы воссоздаем здесь. Тем самым люди у нас понимают, что их ждет, как работать, как противодействовать противнику», — поделился Русь.

Он добавлял, что процесс обучения идет и на передовой. После боевой задачи происходит небольшой отдых, продолжаются тренировки.

    Обсудить
    Последние новости

    В зоне СВО появился штурмовой отряд из бывших вагнеровцев. Что о нем известно?

    Прошло прощание с ушедшим на СВО звездой «Кадетства»

    В Белом доме подтвердили гибель американских военных в Литве

    Запасы нефти в европейской стране оценили

    Александр Емельяненко показал процесс восстановления после операции на позвоночнике

    На ЗАЭС опровергли информацию об аварии

    Пьяный россиянин ударил полицейского в дежурной части и отделался штрафом

    51-летняя Хайди Клум показала полуобнаженную грудь крупным планом

    Михаил Шац назвал себя израильтянином

    Сотни пассажиров люксового круизного лайнера заразились одним вирусом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше