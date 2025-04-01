В зоне СВО появился штурмовой отряд из бывших вагнеровцев. Что о нем известно?

Яремчук рассказал о появлении штурмового отряда из числа вагнеровцев

В зоне специальной военной операции задействован новый штурмовой отряд «Русь» из числа бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». О появлении подразделения стало известно из публикации российского военкора Александра Яремчука.

Раньше отряд «Русь» входил в 88-ю бригаду «Эспаньола», действующую в составе группировки войск «Юг».

«Мы теперь являемся полноценным отдельным штурмовым отрядом. Наше подразделение не стоит на месте. Мы работаем, растем и развиваемся. Большая часть личного состава и управления — это опытные сотрудники ЧВК "Вагнер"», — сообщили в отряде. Там также рассказали о расширении — нужны штурмовики, разведчики, снайперы, саперы, танкисты и военные других направлений.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Штурмовики отряда «Русь» вели ожесточенные бои в Часовом Яре

Бойцы работали на направлении Часов Яр, микрорайон Северный. Как рассказывал командир штурмового взвода с позывным Миссионер, обстановка была крайне сложная из-за атак FPV-дронов. «Специфика данной местности обуславливается тем, что это не городские многоэтажки, а именно частный сектор. Дома очень ветхие, слабые, соответственно укрытие из них так себе», — описывал он. Кроме того, в условиях, когда боевые порядки российских войск и украинской армии были перемешаны друг с другом, возникала «совсем другая специфика работы, к которой нужно постоянно приспосабливаться».

Название подразделения пошло от позывного командира. Русь прошел путь от штурмовика до командира в рядах ЧВК «Вагнер». В ходе одной из тренировок, на которой нужно проработать все возможные сценарии реального боя на передовой, он рассказал журналистам о специфике обучения солдат. «Мы обкатываем наших бойцов, подготавливаем, у нас все приближено к реалиям того, что происходит на передке, все мы воссоздаем здесь. Тем самым люди у нас понимают, что их ждет, как работать, как противодействовать противнику», — поделился Русь.

Он добавлял, что процесс обучения идет и на передовой. После боевой задачи происходит небольшой отдых, продолжаются тренировки.