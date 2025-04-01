Стало известно о появлении нового отряда из бывших вагнеровцев

В России создан новый штурмовой отряд «Русь» из числа бывших вагнеровцев. О появлении подразделения стало известно из публикации российского военкора Александра Яремчука в Telegram.
Журналист опубликовал ссылку на пост подразделения, в котором рассказывается о преобразовании группы военнослужащих в полноценный отдельный штурмовой отряд.
«Большая часть личного состава и управления — это опытные сотрудники ЧВК "Вагнер"», — заявили в отряде.
Известно, что ранее бойцы действовали в составе 88-й бригады.
Ранее экс-командир «Вагнера» раскрыл подробности подготовки операции «Поток» — прорыва в Суджу Курской области по трубе газопровода.