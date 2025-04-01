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18:28, 1 апреля 2025Россия

Стало известно о появлении нового отряда из бывших вагнеровцев

Военкор Яремчук заявил о появлении штурмового отряда «Русь» из числа вагнеровцев
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Военкор Ярем»

В России создан новый штурмовой отряд «Русь» из числа бывших вагнеровцев. О появлении подразделения стало известно из публикации российского военкора Александра Яремчука в Telegram.

Журналист опубликовал ссылку на пост подразделения, в котором рассказывается о преобразовании группы военнослужащих в полноценный отдельный штурмовой отряд.

«Большая часть личного состава и управления — это опытные сотрудники ЧВК "Вагнер"», — заявили в отряде.

Известно, что ранее бойцы действовали в составе 88-й бригады.

Ранее экс-командир «Вагнера» раскрыл подробности подготовки операции «Поток» — прорыва в Суджу Курской области по трубе газопровода.

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