«За неделю зачистили». Российский военкор сообщил о захвате бункера генералов НАТО в ДНР. Там могли укрываться до 40 человек

Военкор Кулько: Военнослужащие РФ захватили бункер генералов НАТО в Часовом Яре

Бойцы Российской армии захватили бункер в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР), где могли укрываться генералы из стран НАТО. Как рассказал военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько, сеть мощных укреплений на юге города в урочище Долгое-2 удалось взять бойцам спецназа «Ахмат» и 4-й бригады под управлением командира с позывным Шустрый.

По данным военкора, сеть укреплений была создана Вооруженными силами Украины (ВСУ) на территории лесной базы отдыха «Часовоярец» до начала российской спецоперации.

Так, в 2023 году, после того, как Вооруженные силы РФ установили контроль над Артемовском (украинское название — Бахмут), один из бункеров в этом комплексе был занят офицерами из стран НАТО, пояснил Кулько. В марте прошлого года подземный командный пункт уничтожили ударом ракетного комплекса «Искандер-М». Предположительно, в этот момент внутри находился польский генерал Адам Марчак, он не выжил.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После этого фортификационные сооружения использовали солдаты 24-й Львовской бригады украинской армии, которые держали оборону населенного пункта.

Очень большие бункера на 30-40 человек. Под землей, бетонные. Мы за неделю этот лагерь зачистили. Там было уничтожено около 40 человека противника. Сегодня до конца зачистили. Троих взяли в плен. А в этих бункерах разместились наши бойцы Зелимхан Батукаев командир 2-й МСБ ТРО спецназа «Ахмат» 4-й бригады

В Часовом Яре идут активные городские бои

На данный момент значительная часть населенного пункта находится под контролем российских войск. Утверждается, что подразделения ВС России устойчиво закрепились в южной части города и имеют успехи на северо-востоке.

На прошлой неделе сообщалось, что российские военнослужащие завершили зачистку цехов и подвалов огнеупорного комбината в Часовом Яре, который являлся одной из основных точек сопротивления.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Ставший печально знаменитым Часовоярский огнеупорный комбинат, который обе стороны конфликта прозвали цитаделью, теперь полностью контролируется силами десантников из 98-й дивизии ВДВ», — рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» Чукча.

Он уточнил, что отбить последние цеха и перейти к зачистке подвальных помещений российским военнослужащим удалось в середине месяца.

При этом на часовоярском направлении продолжаются активные городские бои.

Российские военнослужащие готовят «неприятные сюрпризы» для ВСУ

Чукча указал, что российские бойцы готовят для ВСУ «неприятные сюрпризы» в Часовом Яре, которые в скором времени позволят полностью занять населенный пункт. Военнослужащий не уточнил данные о тактике, но отметил, что в небе по ВСУ активно работают разведывательные и ударные дроны.

При этом украинские солдаты продолжают пытаться как можно дольше задержаться в городе. Так, они применяют тактику маскировки, переодеваясь в гражданских. Таким образом солдаты ВСУ остаются незаметными — их можно спутать с мирными жителями, рассказал один из горожан. Он предположил, что украинские бойцы маскируются, чтобы спрятаться от беспилотников.