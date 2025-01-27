Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:00, 27 января 2025Бывший СССР

«За неделю зачистили». Российский военкор сообщил о захвате бункера генералов НАТО в ДНР. Там могли укрываться до 40 человек

Военкор Кулько: Военнослужащие РФ захватили бункер генералов НАТО в Часовом Яре
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Российской армии захватили бункер в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР), где могли укрываться генералы из стран НАТО. Как рассказал военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько, сеть мощных укреплений на юге города в урочище Долгое-2 удалось взять бойцам спецназа «Ахмат» и 4-й бригады под управлением командира с позывным Шустрый.

По данным военкора, сеть укреплений была создана Вооруженными силами Украины (ВСУ) на территории лесной базы отдыха «Часовоярец» до начала российской спецоперации.

Так, в 2023 году, после того, как Вооруженные силы РФ установили контроль над Артемовском (украинское название — Бахмут), один из бункеров в этом комплексе был занят офицерами из стран НАТО, пояснил Кулько. В марте прошлого года подземный командный пункт уничтожили ударом ракетного комплекса «Искандер-М». Предположительно, в этот момент внутри находился польский генерал Адам Марчак, он не выжил.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После этого фортификационные сооружения использовали солдаты 24-й Львовской бригады украинской армии, которые держали оборону населенного пункта.

Очень большие бункера на 30-40 человек. Под землей, бетонные. Мы за неделю этот лагерь зачистили. Там было уничтожено около 40 человека противника. Сегодня до конца зачистили. Троих взяли в плен. А в этих бункерах разместились наши бойцы

Зелимхан Батукаевкомандир 2-й МСБ ТРО спецназа «Ахмат» 4-й бригады

В Часовом Яре идут активные городские бои

На данный момент значительная часть населенного пункта находится под контролем российских войск. Утверждается, что подразделения ВС России устойчиво закрепились в южной части города и имеют успехи на северо-востоке.

На прошлой неделе сообщалось, что российские военнослужащие завершили зачистку цехов и подвалов огнеупорного комбината в Часовом Яре, который являлся одной из основных точек сопротивления.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Ставший печально знаменитым Часовоярский огнеупорный комбинат, который обе стороны конфликта прозвали цитаделью, теперь полностью контролируется силами десантников из 98-й дивизии ВДВ», — рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» Чукча.

Он уточнил, что отбить последние цеха и перейти к зачистке подвальных помещений российским военнослужащим удалось в середине месяца.

При этом на часовоярском направлении продолжаются активные городские бои.

Материалы по теме:
Американские дипломаты призвали исключить Украину из 90-дневной заморозки иностранной помощи. Чем грозит Киеву решение Трампа?
Американские дипломаты призвали исключить Украину из 90-дневной заморозки иностранной помощи. Чем грозит Киеву решение Трампа?
26 января 2025
«100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать». В России раскрыли план ВСУ в Курской области
«100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать». В России раскрыли план ВСУ в Курской области
23 января 2025
«Мы готовы к переговорам». Путин ответил на заявления Трампа по Украине
«Мы готовы к переговорам». Путин ответил на заявления Трампа по Украине
24 января 2025

Российские военнослужащие готовят «неприятные сюрпризы» для ВСУ

Чукча указал, что российские бойцы готовят для ВСУ «неприятные сюрпризы» в Часовом Яре, которые в скором времени позволят полностью занять населенный пункт. Военнослужащий не уточнил данные о тактике, но отметил, что в небе по ВСУ активно работают разведывательные и ударные дроны.

При этом украинские солдаты продолжают пытаться как можно дольше задержаться в городе. Так, они применяют тактику маскировки, переодеваясь в гражданских. Таким образом солдаты ВСУ остаются незаметными — их можно спутать с мирными жителями, рассказал один из горожан. Он предположил, что украинские бойцы маскируются, чтобы спрятаться от беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «За неделю зачистили». Российский военкор сообщил о захвате бункера генералов НАТО в ДНР. Там могли укрываться до 40 человек

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Российская учительница ворвалась в чужой класс, избила ученика и попала на видео

      Мужчина вернулся домой и попал на собственные похороны

      Депутаты заинтересовались продажей украинских конфет на маркетплейсах

      Российского приемщика металла задержали за изнасилование восьмиклассницы

      В России группа медиков призвала законодательно закрепить право на жизнь с момента зачатия

      В России к профилактике школьного буллинга захотели привлечь службы медиации

      Российский бизнес снизил закупки одного вида техники

      В США указали на одно преимущество Трампа над Байденом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше