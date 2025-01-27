Российские бойцы захватили бункер генералов НАТО в Часов Яре

Военкор Кулько: Российские бойцы захватили на Украине бункер генералов НАТО

Бойцы российского спецназа «Ахмат» и 4-й бригады захватили сеть мощных укреплений на юге Часов Яра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько.

Выяснилось, что на территории лесной базы отдыха «Часовоярец» еще до начала российской спецоперации были взведены укрепления. В одном из бункеров с 2023 года располагался штаб, в котором размещались генералы НАТО и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В марте 2024 года по этому командному пункту был нанесен удар тактической ракетой «Искандер», в результате, предположительно, был ликвидирован генерал польской армии Адам Марчак. После этого остатки укреплений использовались военными 24-й Львовской бригады ВСУ, которые обороняли Часов Яр.

Ранее российский военный с позывным Чукча сообщил, что бойцы Вооруженных сил России закончили зачистку цехов и подвалов огнеупорного комбината в Часов Яре. Он добавил, что отбить последние цеха и перейти к зачистке объекта, который обе стороны конфликта прозвали цитаделью, десантникам 98-й дивизии ВДВ удалось 17 января.