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09:47, 21 января 2025Бывший СССР

Российские войска закончили зачистку огнеупорного комбината в Часовом Яре

ТАСС: Российские военные закончили зачистку огнеупорного комбината в Часовом Яре
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные закончили зачистку цехов и подвалов огнеупорного комбината в Часовом Яре в Донецкой народной республике. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча, передает ТАСС.

«Вместе с тем, ставший печально знаменитым Часовоярский огнеупорный комбинат, который обе стороны конфликта прозвали цитаделью, теперь полностью контролируется силами десантников из 98-й дивизии ВДВ», — сказал он.

По словам военнослужащего, подразделения Вооруженных сил России начали штурм объекта во время новогодних праздников. Отбить последние цеха и перейти к зачистке подвальных помещений им удалось 17 января.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что значительная часть Часова Яра находится под контролем российских войск. Он подчеркнул, что продвижение идет не только в самом городе, но и в его окрестностях.

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