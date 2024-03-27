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02:02, 27 марта 2024Мир

Стало известно о внезапной смерти польского генерала

ВС Польши заявили о неожиданной смерти генерала Марчака

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши заявило на своей странице в социальной сети X о внезапной смерти бригадного генерала Адама Марчака. В сообщении отмечается, что смерть офицера наступила по естественным причинам.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что бригадный генерал Адам Марчак, начальник штаба оперативного командования ЕС "Алтея" в Монсе, скончался во вторник 26 марта 2024 года», — говорится в публикации. Уточняется, что в момент смерти офицер не находился на службе.

Ранее командование Вооруженных сил (ВС) Польши подняло в воздух истребитель F-16. Утверждается, что это было сделано по причине активности дальней авиации России. ВС Польши подчеркнули, что государство запустило «все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства».

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      Маргарита Пименова
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