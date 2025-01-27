РИА Новости: Бойцы ВСУ в Часов Яре выдавали себя за гражданских

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) маскировались под гражданских в Часов Яре. Об этом рассказал местный житель в беседе с РИА Новости.

По его словам, военные переодевались в гражданскую одежду и бегали по городу, стреляя из миномета. Собеседник агентства отметил, что можно было перепутать и принять их за мирных жителей, если не знать.

Он предположил, что солдаты маскировались, чтобы спрятаться от беспилотников.

Ранее военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько сообщил, что бойцы российского спецназа «Ахмат» и 4-й бригады захватили сеть мощных укреплений на юге Часов Яра. В одном из бункеров с 2023 года располагался штаб, в котором размещались генералы НАТО и ВСУ.