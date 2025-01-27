Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:11, 27 января 2025Бывший СССР

Житель Часов Яра рассказал о маскировке бойцов ВСУ

РИА Новости: Бойцы ВСУ в Часов Яре выдавали себя за гражданских
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) маскировались под гражданских в Часов Яре. Об этом рассказал местный житель в беседе с РИА Новости.

По его словам, военные переодевались в гражданскую одежду и бегали по городу, стреляя из миномета. Собеседник агентства отметил, что можно было перепутать и принять их за мирных жителей, если не знать.

Он предположил, что солдаты маскировались, чтобы спрятаться от беспилотников.

Ранее военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько сообщил, что бойцы российского спецназа «Ахмат» и 4-й бригады захватили сеть мощных укреплений на юге Часов Яра. В одном из бункеров с 2023 года располагался штаб, в котором размещались генералы НАТО и ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Белоруссии избрали президента. Лукашенко победил с двадцатикратным перевесом

      Бойцы окруженной в Великой Новоселке бригады ВСУ сдались в плен

      В Москве побит вековой температурный рекорд

      Внешний долг России рекордно снизился

      В российском СИЗО произошел пожар

      Российский футболист рассказал о желании выступать в арабских чемпионатах

      Переспавшая с 1057 мужчинами порнозвезда рассказала о своих страхах перед секс-марафоном

      Парень пожаловался на «чертовщину» с чаевыми в США и разозлил пользователей сети

      В США заявили о подготовке Си Цзиньпином будущего преемника

      Российский военкор сообщил о захвате бункера генералов НАТО в Часов Яре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше