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13:40, 21 января 2025Бывший СССР

Российский военный рассказал о неприятных сюрпризах для ВСУ в Часовом Яре

ТАСС: Российские военные готовят неприятные сюрпризы для ВСУ в Часовом Яре
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные готовят для Вооруженных сил Украины (ВСУ) неприятные сюрпризы в Часовом Яре, которые позволят им полностью занять населенный пункт в ближайшее время. Об этом рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча, передает ТАСС.

«Для противника уже готовятся неприятные сюрпризы, которые позволят в ближайшее время полностью занять весь Часов Яр», — сказал он.

По словам военнослужащего, артиллерия 88-й бригады «Эспаньола» активно поддерживает наступательные действия российских войск на данном направлении. Кроме того, он сообщил, что в небе работают разведывательные и ударные дроны подразделения.

Ранее Чукча сообщил, что бойцы Вооруженных сил России закончили зачистку цехов и подвалов огнеупорного комбината в Часовом Яре. Он добавил, что отбить последние цеха и перейти к зачистке подвальных помещений российским военным удалось 17 января.

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