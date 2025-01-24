Путин заявил, что Зеленский запретил себе проводить переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сам запретил себе проводить переговоры с Москвой, напомнил российский лидер Владимир Путин. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным глава государства подчеркнул, что Россия сохраняет готовность к диалогу.

«Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике», — прокомментировал Путин намерение президента США Дональда Трампа начать обсуждение урегулирования украинского конфликта с Москвой.

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В то же время президент отметил, что есть вопросы, которые требуют особого внимания. Так, Зеленский, «когда еще был достаточно легитимным главой государства», издал декрет о запрете переговоров.

Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены? Владимир Путин президент России

Киев «хомячит за обе щеки» помощь Запада

Украинские власти с удовольствием получают помощь от Запада, отметил глава государства.

Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров и, извините за простоту народных выражений, хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки Владимир Путин президент России

При этом Путин подчеркнул, что выполнять указания спонсоров Киев не спешит — в частности, отменить принятый указ о запрете переговоров. Российский лидер заявил, что спонсоры Киева должны заставить Зеленского отменить запрет на переговоры.

«Думаю, что в конце концов те, кто платит деньги, должны заставить его это сделать», — сказал Путин.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Трамп мог бы предотвратить украинский кризис

Администрация бывшего президента США Джо Байдена отказалась от контактов с Россией, это не вина Москвы, считает Путин. Глава государства убежден, что если бы у Трампа не «украли победу» на американских выборах 2020 года, кризиса на Украине не было бы.

«Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», — отметил российский лидер.

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Путин рассказал, что у него с Трампом всегда были деловые, прагматические отношения. Он подчеркнул, что Москва видит заявления президента США о готовности к совместной работе и всегда к этому открыта. Российский лидер заявил о готовности спокойно поговорить с главой Белого дома по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.