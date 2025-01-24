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18:06, 24 января 2025Бывший СССР

Путин оценил фразой «хомячат за обе щеки» получение Киевом помощи от Запада

Путин: Киев с удовольствием получает и хомячит за обе щеки помощь от Запада
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: U.S. Air Force photo/Tech. Sgt. J.D. Strong II / Reuters

Украинские власти с удовольствием получают помощь от Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров. Извините за простоту выражения, как у нас говорят в народе: хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки», — отметил глава государства.

Путин также высказался о возможных переговорах России с Украиной. Он напомнил, что «действующий глава режима в Киеве» Владимир Зеленский издал декрет, которым запретил переговорный процесс.

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