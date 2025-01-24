Путин: Киев с удовольствием получает и хомячит за обе щеки помощь от Запада

Украинские власти с удовольствием получают помощь от Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров. Извините за простоту выражения, как у нас говорят в народе: хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки», — отметил глава государства.

Путин также высказался о возможных переговорах России с Украиной. Он напомнил, что «действующий глава режима в Киеве» Владимир Зеленский издал декрет, которым запретил переговорный процесс.