Путин высказался о возможных переговорах с Украиной

Путин напомнил, что Зеленский запретил себе проводить переговоры с Россией

Владимир Зеленский запретил себе проводить переговоры с Россией. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров», — сказал глава государства. Путин также задал вопрос, как можно возобновить переговорных процесс, если он под запретом.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не желает завершения Западом украинского конфликта за его спиной. Политик также упомянул, что до этого при обсуждении переговоров США и Европа допускали такое развитие событий.