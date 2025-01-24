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18:13, 24 января 2025Мир

Путин обвинил администрацию Байдена в отказе от контактов с Россией

Путин: Администрация Байдена отказалась от контактов с РФ, это не вина Москвы
Семен Александров (редактор)

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Администрация бывшего президента США Джо Байдена отказалась от контактов с Россией, это не вина Москвы. В этом бывшего американского лидера обвинил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Россия никогда не отказывалась от контактов с США. И не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась», — сказал российский лидер.

Путин также рассказал, что у него с вступившим в должность президентом США Дональдом Трампом всегда были деловые, прагматические и доверительные отношения. Российский президент заявил о готовности спокойно поговорить с главой Белого дома по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.

Ранее спецпосланник американского лидера по особым поручениям Ричард Гренелл отметил, что американцы возмущены тем фактом, что Байден ни разу не поговорил с президентом России с начала конфликта на Украине. По его мнению, Госдеп США и американская дипломатия были «отброшены в сторону» в ситуации с украинским конфликтом, так как «переговоров по урегулированию кризиса не было».

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