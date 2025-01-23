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12:35, 23 января 2025Мир

Спецпосланник Трампа заявил о возмущении нежеланием Байдена говорить с Путиным

Спецпосланник Гренелл: Американцы возмущены, что Байден не говорил с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Ричард Гренелл

Ричард Гренелл. Фото: Leah Millis / Reuters

Американцы возмущены тем фактом, что бывший глава Белого дома Джо Байден ни разу не поговорил с президентом России Владимиром Путиным с начала конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл, его слова передает ТАСС.

«Путин и Байден не разговаривали более трех с половиной лет (...). Американский народ считает это возмутительным, так как важно уметь разговаривать с людьми. Так что, я думаю, американцы также очень разочарованы тем фактом, что США тратят сотни миллиардов долларов на помощь Киеву, а наши лидеры даже не говорят друг с другом для того, чтобы решить проблемы», — отметил спецпосланник.

По мнению Гренелла, Госдепартамент США и американская дипломатия были «отброшены в сторону» в ситуации с украинским конфликтом, так как «переговоров по урегулированию кризиса не было».

Путин неоднократно заявлял, что Россия не только готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но и вела их в самом его начале. Он добавил, что был выработан взаимоприемлемый договор, однако украинская сторона «по совету извне» этот договор отвергла.

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