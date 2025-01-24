«Киев может оказаться под большим давлением». На Западе рассказали о смене тактики Трампа по конфликту на Украине

Conversation: Трамп поменял позицию по завершению боевых действий на Украине

Журналисты издания Conversation раскрыли, на что готов пойти президент США Дональд Трамп ради прекращения конфликта на Украине. По их мнению, вступивший в должность главы государства несколько дней назад политик уже успел сменить свою позицию по завершению боевых действий.

Авторы материала напомнили, что до прихода к власти Трамп неоднократно заявлял о возможности положить конец конфликту между Москвой и Киевом за 24 часа. Однако, заметили представители СМИ, в своей инаугурационной речи он даже не упомянул Украину.

Позже Трамп обратился к России с призывом пойти на сделку и завершить специальную военную операцию (СВО). По его словам, это нужно сделать сейчас, так как дальше будет только хуже.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На Западе сравнили подходы Трампа и Байдена к конфликту на Украине

По мнению журналистов, угрозы Трампа в адрес России теперь больше напоминают подход бывшего американского лидера Джо Байдена. Действующий глава Соединенных Штатов угрожает задушить торговлю России высокими пошлинами на все товары, поставляемые в США, а также ввести дополнительные санкции.

«Любой, кто следил за развитием конфликта на Украине, знает, что предшественник Трампа Джо Байден уже делал многие из этих вещей. Его администрация запретила импорт практически всех российских товаров и ввела широкомасштабные санкции в отношении ключевых российских организаций и лиц», — заметили обозреватели.

Однако они признали, что Трамп хоть и намерен продолжать политику своего предшественника, но готов пойти дальше него. Журналисты предположили, что политик хочет «наказать страны», с которыми Россия все еще ведет торговлю.

Отмечается, что о серьезных намерениях действующего президента США завершить боевые действия говорят установление цели по окончанию конфликта за 100 дней, а также назначение специального посланника Кита Келлога.

«Главная цель администрации Трампа — не помочь Украине выиграть войну, а остановить ее независимо от ее результатов», — говорится в материале. Там же указывается, что Киев может оказаться под огромным давлением и потерять больше всех.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Трамп захотел встретиться с Путиным немедленно

23 января агентство Reuters сообщило, что Трамп захотел провести встречу с президентом России Владимиром Путиным «немедленно». При этом конкретная дата переговоров не называлась.

Сам же Трамп заявлял, что готов увидеться с Путиным в любое время.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что в случае, если будет согласован разговор двух лидеров, Москва своевременно предупредит о подобном.