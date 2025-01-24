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13:28, 24 января 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о смене тактики Трампа в отношении Украины

Conversation: Трамп поменял подход к завершению боевых действий на Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп поменял свой подход к завершению боевых действий на Украине. О смене тактики американского лидера в отношении конфликта заявили журналисты западного издания Conversation.

«Трамп был у власти лишь несколько дней, но уже заговорил по-иному про конфликт на Украине», — отмечают авторы публикации.

По мнению журналистов, угрозы Трампа в адрес Москвы теперь больше напоминают подход бывшего президента Джо Байдена. Обозреватели считают, что заявления действующего американского лидера указывают на то, что он готов пойти в этом плане еще дальше своего предшественника.

Ранее стало известно, что Трамп потребовал немедленно завершить конфликт на Украине. Он добавил, что страна находится в плачевном состоянии в результате боевых действий.

До этого президент США заявил, что российско-украинский конфликт продолжается из-за действий Киева. По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский сорвал мирные переговоры между странами.

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