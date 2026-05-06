Бойцов «Эспаньолы» взяли под стражу за оборот оружия и взрывчатки

В Севастополе взяли под стражу бывших и действующих военных «Эспаньолы»

В Севастополе взяли под стражу бывших и действующих военных морского отряда добровольческого подразделения «Эспаньола». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника, задержанных заподозрили в незаконном обороте оружия и взрывчатки группой лиц. Речь идет о группе военных, число которых не раскрывается. Следствие ищет тайники с оружием, также по делу будут допрошены свидетели.

Сообщается, что суд в Ростове-на-Дону отказался освободить из СИЗО под домашний арест бойца из фигурантов дела, который признал вину и заключил досудебное сотрудничество.

