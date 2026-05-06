Подведомственная организация ответит за миллионный ущерб бюджету России

Во Владивостоке силовики задержали главу Приморского филиала «Нацрыбресурс»

В Приморском крае суд отправил под домашний арест главу филиала «Нацрыбресурс». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Меру пресечения избрали на месяц и 16 суток. Мужчине предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Компания «Альбатрос» арендовала у подведомственной организации пирс рейдовых перевозок в районе Чуркинской переправы во Владивостоке. Из-за невыполнения инвестиционных обязательств учреждение расторгло договор в судебном порядке.

Однако, как считает следствие, из-за отсутствия контроля со стороны «Нацрыбресурса» компания продолжила пользоваться пирсом: незаконно оказывала услуги по ремонту и швартовке судов и взимала плату. Ущерб государству от неправомерного использования имущества превысил два миллиона рублей.

