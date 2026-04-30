Российский министр оставил бюджет без десятков миллионов рублей

В Удмуртии полиция задержала экс-министра за ущерб бюджету на 40 млн рублей

В Удмуртии полиция задержала бывшего министра, действия которого нанесли бюджету ущерб в размере 40 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в МВД России.

В отношении бывшего главы министерства возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). О личности фигуранта известно лишь, что ему 49 лет. Другие подробности, в том числе возглавляемое им когда-то ведомство, не разглашаются.

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2024 года министр решал предоставлять субсидии на возмещение затрат, понесенных при реализации инвестиционных проектов. В результате его деятельности государству нанесли ущерб, превышающий 40 миллионов рублей.

Ранее по делу о превышении должностных полномочий и получении взяток в Москве арестовали межрайонного природоохранного прокурора Ленинградской области Артема Зобова.