Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:49, 30 апреля 2026

Российский министр оставил бюджет без десятков миллионов рублей

В Удмуртии полиция задержала экс-министра за ущерб бюджету на 40 млн рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / Global Look Press

В Удмуртии полиция задержала бывшего министра, действия которого нанесли бюджету ущерб в размере 40 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в МВД России.

В отношении бывшего главы министерства возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). О личности фигуранта известно лишь, что ему 49 лет. Другие подробности, в том числе возглавляемое им когда-то ведомство, не разглашаются.

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2024 года министр решал предоставлять субсидии на возмещение затрат, понесенных при реализации инвестиционных проектов. В результате его деятельности государству нанесли ущерб, превышающий 40 миллионов рублей.

Ранее по делу о превышении должностных полномочий и получении взяток в Москве арестовали межрайонного природоохранного прокурора Ленинградской области Артема Зобова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok