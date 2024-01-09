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01:36, 9 января 2024Путешествия

Американская авиакомпания нашла незатянутые болты на самолетах Boeing

ТАСС: United Airlines нашла незатянутые болты на самолетах Boeing 737 MAX

Фото: NTSB / Reuters

Специалисты американской авиакомпании United Airlines нашли незатянутые болты на самолетах Boeing 737 MAX. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Как показали предварительные инспекции, зафиксированные ранее случаи неполадок могли быть связаны с проблемами при установке дверей. В частности, были обнаружены болты, которые нужно дополнительно затянуть. Из-за запрета на полеты Boeing 737 MAX авиакомпания отменила около 200 рейсов.

Ранее агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 до результатов проверки.

6 января пассажирский самолет американской авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился в Портленде, штат Орегон, из-за оторвавшегося во время полета окна и части фюзеляжа. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

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      Марина Совина
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