В Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 после инцидента

Европейский регулятор распорядился остановить эксплуатацию Boeing 737 MAX 9

Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 до результатов проверки, которая будет проведена после недавнего инцидента с пассажирским авиалайнером. Об этом сообщает Reuters.

EASA приняло директиву Федерального управления гражданской авиации США (FAA), согласно которой эксплуатация 171 воздущного судна Boeing 737 MAX 9 будет приостановлена для проверки безопасности после того, как у одного из самолетов этого типа, принадлежавшего компании Alaska Airlines, оторвался кусок фюзеляжа во время полета.

При этом регулятор отметил, что ни одна авиакомпания из стран-членов ЕС в настоящее время не эксплуатирует самолеты данной конфигурации.

6 января пассажирский самолет американской авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился в Портленде, штат Орегон, из-за оторвавшегося во время полета окна и части фюзеляжа. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. После этого перевозчик временно отказался от использования самолетов Boeing 737-9.