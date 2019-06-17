Boeing извинился за гибель людей

Вице-президент Boeing Рэнди Тинсет принес свои извинения семьям жертв крушений самолетов Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии. Об этом сообщает Associated Press.

«Мы очень сожалеем о гибели людей», — заявил Тинсет. Он подчеркнул, что компания работает над тем, чтобы понять, где были совершены ошибки. Другие руководители Boeing также отметили, что компания уделяет особое внимание безопасности, и принесли соболезнованиям семьям погибших.

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В начале июня Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило брак в деталях самолетов Boeing.

6 мая стало известно, что Boeing скрывал проблемы с системой оповещения о неисправности датчиков в самолетах 737 Max в течение года.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. По данным Системы управления безопасностью полетов, с октября 2017 года пилоты по всему миру зарегистрировали 23 случая возникновения неполадок с Boeing 737 MAX.

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