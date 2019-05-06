Boeing в течение года скрывал проблему с датчиками до крушения самолетов

Boeing скрывал проблемы с системой оповещения о неисправности датчиков в самолетах 737 Max в течение года. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что инженеры компании в 2017 году обнаружили проблему в работе программного обеспечения на 737 Max. Однако в результате исследования эксперты пришли к выводу, что она не угрожает безопасности, и не стали ничего исправлять. Отмечается, что руководство компании не участвовало в проверке и впервые узнало о проблеме после авиакатастрофы в Индонезии.

Собеседники WSJ также рассказали, что после той катастрофы Boeing дал некоторым авиакомпаниям неполные и противоречивые объяснения. Отмечается, что только после второго подобного крушения — в Эфиопии — представители компании уже более подробно рассказали об этой проблеме.

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В ноябре 2018 года сообщалось, что в некоторых модификациях самолета Boeing 737 Max имеется дефект, из-за которого лайнеры могут срываться в пике. Указывалось, что при нештатной ситуации неправильно срабатывает функция, помогающая избегать опасного задирания носа.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 Max, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

После этого от эксплуатации самолетов Boeing 737 Max отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.

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