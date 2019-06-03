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В деталях Boeing обнаружили дефекты

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Компания Boeing обнаружила брак в деталях своих самолетов. Об этом сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Дефекты были найдены на предкрылках 312 самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру. Отмечается, что бракованные детали могут не соответствовать стандартам прочности из-за неправильного изготовления, преждевременно износиться и повредить самолеты.

Всего обнаружено до 148 бракованных деталей, которые были изготовлены для компании поставщиками, а также определены серийные номера самолетов с возможным браком. Ведомство выпустит предписание, согласно которому у Boeing будет десять дней, чтобы удалить дефектные детали.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. По данным Системы управления безопасностью полетов, с октября 2017 года пилоты по всему миру зарегистрировали 23 случая возникновения неполадок с Boeing 737 MAX.

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