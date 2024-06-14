Мать рассказала о нападении акулы на 15-летнюю дочь

Девочка, из-за акулы лишившаяся руки и ноги, боится, что на ней будут смеяться

Мать 15-летней девочки, лишившейся руки и ноги после нападения акулы, рассказала о состоянии дочери. Ее посты опубликованы на сайте благотворительной организации CaringBridge.

Инцидент произошел в американском штате Флорида. Мать пострадавшей Энн Гриббин вспоминает, как пришла на пляж за Лулу и ее сестрой-близнецом Элли. Она еще не знала о случившемся и лишь на берегу услышала про акулу.

На пляже было полно людей, которые просто смотрели. Я наткнулась на группу, которая окружила кого-то лежавшего на земле, посмотрела вниз и поняла, что этот кто-то — Лулу. Элли нашла меня и сказала: “Мама, это Лулу”. Я увидела раны на ее ноге и начала кричать Энн Гриббин мать пострадавшей девочки

Девочку отправили в больницу вертолетом, а мать поехала следом на машине. Всю дорогу она и ее друг, который сидел за рулем, молились. По словам матери, Лулу боится, что теперь над ней будут смеяться из-за недостающей руки и ноги. По этой причине ей так важна поддержка окружающих.

Энн Грибин пишет, что ее дочь успешно перенесла первую операцию. Врачи ожидали найти в ранах девочки акульи зубы, но их там не оказалось. Тем не менее Лулу надеется, что хирурги обнаружат хотя бы один зуб и отдадут ей.

Женщина рассказала, что ее дочь удивительно бодра после произошедшего. Лулу шутит, что теперь ее родители смогут занимать на парковке места для инвалидов.

Акула напала на Лулу 8 июня у побережья округа Уолтон, штат Флорида, США. Тогда девочка плавала с другой школьницей Маккрей Фауст. Маккрей получила незначительные травмы, Лулу же доставили в больницу в тяжелом состоянии. Акула откусила ей кисть и настолько серьезно повредила ногу, что ее пришлось ампутировать ниже колена.