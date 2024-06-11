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12:20, 11 июня 2024Из жизни

Акула откусила руку и ногу школьнице

В США акула откусила руку и ногу школьнице на пляже в штате Флорида

Фото: David Clode / Unsplash

В США акулы в штате Флорида за полтора часа покалечили женщину и двух подростков. Об этом сообщает Alabama Live LLC.

8 июня произошли два нападения акул у побережья округа Уолтон. Сначала хищная рыба набросилась на 45-летнюю Элизабет Фоули. По информации Fox 10 Phoenix, она получила тяжелую травму руки. В больнице врачи приняли решение об ампутации конечности.

Через полтора часа от акулы пострадали школьницы Лулу Гриббин и Маккрей Фауст на пляже в шести с половиной километрах от места нападения на Уолтон. Фауст получила незначительные травмы, а Гриббин доставили в больницу в тяжелом состоянии. Акула откусила ей кисть и серьезно повредила ногу. В итоге конечность пришлось ампутировать ниже колена.

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Позже Гриббин рассказала, что была по пояс в воде, когда на нее набросилась акула. Хищница мгновенно вцепилась ей в руку и в ногу, а потом атаковала Фауст. Из воды Гриббин вытащил Мэтью Лидл, который играл с восьмилетним сыном на берегу и стал очевидцем нападения. «Я увидел огромное пятно крови в воде примерно в 45 метрах от берега, и люди просто стояли там. И я бросился туда, ни о чем не думая», — говорит Лидл.

На месте он обнаружил, что некий мужчина держал Гриббин за руку и пытался отбиться от акулы. «Я закричал: "Отдай мне девочку! Отдай мне девочку!" Нужно было вернуть ее на берег», — вспоминает Лидл.

На берегу Гриббин сразу же попала в руки двух врачей и медсестры, которые тоже отдыхали на пляже. Они сразу же наложили жгуты на раны и передали девушку бригаде скорой помощи. Мать Гриббин рассказала, что она потеряла две трети крови, однако в итоге ее состояние удалось стабилизировать. Девушке предстоит еще несколько операций, но ее жизнь находится вне опасности.

Ранее сообщалось, что в США большая белая акула, которых также называют акулами-людоедами, атаковала группу пловцов у берега и искусала одного из них. Инцидент произошел в штате Калифорния.

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      Никита Савин
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