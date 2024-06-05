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14:40, 5 июня 2024Из жизни

Акула-людоед напала на тренировавшихся у берега пловцов

People: в США акула набросилась на группу пловцов и покусала одного из них

Фото: Mike Blake / Reuters

В США большая белая акула, которых также называют акулами-людоедами, атаковала группу пловцов у берега и искусала одного из них. Об этом сообщает People.

Нападение произошло в воскресенье, 2 июня, в городе Дель-Мар, штат Калифорния. Около 12 пловцов тренировались на открытой воде примерно в 90 метрах от берега, когда рядом появилась акула. Хищная рыба сразу же набросилась на 46-летнего мужчину и сильно покусала его. Остальные пловцы не пострадали. Они помогли пострадавшему добраться до берега.

По словам медиков, мужчина получил «серьезные, но неопасные для жизни» травмы руки и туловища. Тем не менее его пришлось госпитализировать. После происшествия все пляжи в радиусе полутора километров от места нападения были закрыты на два дня.

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Исследователи из лаборатории изучения акул проанализировали образцы ДНК с гидрокостюма пострадавшего и пришли к выводу, что на него напала молодая белая акула. Ученые также отметили, что в районе Дель-Мара столкновения акул с человеком случаются крайне редко. С 1926 года там было зафиксировано всего 20 подобных инцидентов.

Большие белые акулы — одни из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем они вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом, за что получили прозвище акула-людоед.

Ранее мужчина из Австралии, которого чуть не проглотила большая белая акула, рассказал о пережитом. Мужчине удалось выжить лишь благодаря тому, что на нем был жилет со свинцовыми пластинами.

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      Никита Савин
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