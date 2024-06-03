Проглоченный акулой мужчина рассказал о пережитом

Мужчина из Австралии рассказал о смертельной схватке с большой белой акулой

Мужчина из Австралии, которого чуть не проглотила большая белая акула, рассказал о пережитом. Его историю опубликовал сайт Indy100.

Эрик из Нового Южного Уэльса едва не стал добычей хищницы в 2007 году. Ему удалось выжить лишь благодаря тому, что на нем был жилет со свинцовыми пластинами. Смертельная схватка продлилась около двух минут. «Никогда в жизни мне не было так страшно, как в челюстях этого белого монстра. Я вошел ей в пасть головой вперед. Половина моего тела была у нее в глотке. Это было похоже на пребывание в темной пещере», — вспоминает Эрик.

Хотя половина тела Эрика оказалась во рту у акулы, он не сдался. «Я нащупал глазницу двумя пальцами и ткнул туда», — рассказал мужчина. После этого акула шире открыла пасть, и Эрику удалось освободиться. Однако хищница не оставляла попыток укусить его.

Мужчина смог подняться на поверхность, но акула продолжала кружить вокруг него. Эрику все же удалось добраться до берега и спастись.

Большие белые акулы, или акулы-людоеды, — одни из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем они вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что подросток из Австралии во время рыбалки пережил нападение пойманной им акулы. Хищная рыба хватила пострадавшего за ногу, когда он попытался сфотографироваться с ней.