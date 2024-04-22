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17:31, 22 апреля 2024Из жизни

Акула-людоед набросилась на поймавшего ее подростка и прокусила ему ногу

ABC: в Австралии акула-людоед прокусила ногу поймавшему ее подростку

Фото: Marcelo Cidrack / Unsplash

Подросток из Австралии во время рыбалки пережил нападение пойманной им акулы. Об этом сообщает ABC.

16-летний Натан Несс рыбачил с рыболовного судна в штате Южная Австралия вместе с отцом, братом и сестрой, когда на его крючок попалась полутораметровая акула-людоед. Радостный подросток сразу подтянул хищника к лодке и с помощью отца затащил на борт. Акулу освободили от крючка, и Натан решил сделать с ней фотографию на память, прежде чем отпустить. Он взял хищную рыбу за хвост и начал позировать, когда та внезапно повернулась, набросилась на него и укусила за ногу.

Акула прокусила Натану голень, и тот закричал от боли. На помощь подростку тут же пришел отец. Он раскрыл пасть акуле и освободил сына, а затем сбросил рыбу в воду. Подросток получил серьезные травмы, его оперативно доставили в больницу. Врачи наложили пострадавшему швы и оказали дальнейшую медицинскую помощь.

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По словам местных рыбаков, Натану повезло отделаться несколькими швами. Врачи добавили, что рыба чудом не задела зубами крупные сосуды.

Большие белые акулы, или акулы-людоеды, — одни из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем они вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что крупная акула-людоед напала на катамаран, шедший к Стьюарту — третьему по величине острову Новой Зеландии. По словам капитана, рыба пыталась схватить зубами лодку за корму.

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      Алиса Удовик
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