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15:46, 16 апреля 2024Из жизни

Акула-людоед напала на лодку с людьми

В Новой Зеландии акула-людоед весом в одну тонну атаковала корму катамарана

Крупная акула-людоед напала на катамаран, шедший к Стьюарту — третьему по величине острову Новой Зеландии. Об этом сообщает ABC News.

По словам капитана, рыба пыталась схватить зубами лодку за корму. Это вызвало бурную реакцию у людей на борту, но не причинило ей заметного вреда.

По оценкам очевидцев, вес акулы, атаковавшей катамаран, превышал одну тонну.

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Большие белые акулы, или акулы-людоеды, — одни из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем они вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее ученые впервые задокументировали одиночное нападение косатки на акулу-людоеда. Оно произошло у берегов Южной Африки.

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      Олег Парамонов
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