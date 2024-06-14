Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:59, 14 июня 2024Моя страна

Россиянин сдал кровь 67 раз и стал почетным донором

Ростовчанин заявил, что за жизнь сдал десять трехлитровых баллонов крови

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Почетный донор России из Ростова-на-Дону Александр Алексеенко признался, что за свою жизнь сдал около десяти трехлитровых баллонов крови. О начале своей деятельности он рассказал в интервью с KP.RU.

Впервые мужчина сдал кровь в 18 лет. Этим он помог пятилетнему сыну подруги своей сестры, а еще через некоторое время — дедушке своего друга. Реальное осознание важности донорства пришло к нему в тот момент, когда заболел его сын. Ребенок нуждался в лечении компонентами крови, так что его отец, не раздумывая, предложил себя в качестве донора.

«Спустя неделю угроза жизни миновала и сына перевели в обычную палату. Еще через семь дней — выписали. Сейчас это умный, здоровый и активный парень — самый высокий в классе!» — поделился Александр.

Материалы по теме:
«На раздумья нет времени» 15-летний Даня борется с раком, на счету каждый день. Мальчику срочно нужна ваша помощь
«На раздумья нет времени»15-летний Даня борется с раком, на счету каждый день. Мальчику срочно нужна ваша помощь
28 мая 2024
«Я верю, Степа поправится, он же упертый, как папа» Трехмесячного малыша спасет внутривенное питание. Ему нужна помощь
«Я верю, Степа поправится, он же упертый, как папа»Трехмесячного малыша спасет внутривенное питание. Ему нужна помощь
11 июня 2024

Мужчина рассказал, что сдает кровь раз в два-три месяца, так что за это время произошло много необычных случаев. Однажды он был донором для своего однофамильца, с которым у него полностью совпала группа крови.

Алексеенко активно пропагандирует донорство среди своих знакомых, уверяя в том, что сдача крови для помощи другим людям улучшает не только здоровье, но и карму.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме рассмотрят законопроект о выделении двух дней отдыха для студентов-доноров крови. О данной инициативе рассказал один из ее авторов глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы делаем реальное предложение». Путин огласил условия России для мирных переговоров по Украине и завершения СВО

      Развертывания «опасной» функции Windows 11 отменили

      В НАТО согласовали новые ограничения против России

      Лепс рассказал о планах переехать в провинциальный лес

      СК показал видео с места ДТП в Благовещенске

      Названы страны с самыми дорогими визами для россиян

      Дачников предупредили об опасности затяжных дождей для растений

      Россиянам дали советы по выбору подержанных китайских машин

      Российские военные поразили расположение ВСУ в Очакове

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше