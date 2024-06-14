Россиянин сдал кровь 67 раз и стал почетным донором

Ростовчанин заявил, что за жизнь сдал десять трехлитровых баллонов крови

Почетный донор России из Ростова-на-Дону Александр Алексеенко признался, что за свою жизнь сдал около десяти трехлитровых баллонов крови. О начале своей деятельности он рассказал в интервью с KP.RU.

Впервые мужчина сдал кровь в 18 лет. Этим он помог пятилетнему сыну подруги своей сестры, а еще через некоторое время — дедушке своего друга. Реальное осознание важности донорства пришло к нему в тот момент, когда заболел его сын. Ребенок нуждался в лечении компонентами крови, так что его отец, не раздумывая, предложил себя в качестве донора.

«Спустя неделю угроза жизни миновала и сына перевели в обычную палату. Еще через семь дней — выписали. Сейчас это умный, здоровый и активный парень — самый высокий в классе!» — поделился Александр.

Мужчина рассказал, что сдает кровь раз в два-три месяца, так что за это время произошло много необычных случаев. Однажды он был донором для своего однофамильца, с которым у него полностью совпала группа крови.

Алексеенко активно пропагандирует донорство среди своих знакомых, уверяя в том, что сдача крови для помощи другим людям улучшает не только здоровье, но и карму.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме рассмотрят законопроект о выделении двух дней отдыха для студентов-доноров крови. О данной инициативе рассказал один из ее авторов глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.